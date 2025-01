2025-01-08 20:05:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، حكومەتی هەرێم لە داهاتی ناوخۆی خۆی 960 ملیار دیناری بۆ پڕكردنەوەی كورتهێنانی مووچە خەرجكردووە…

