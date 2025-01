2025-01-08 23:00:56 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەکی بواری کەشناسی بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، ئاماژەی دڵخۆشکەر هەیە و دۆخی بارانبارین لەم مانگەدا باشتردەبێت بەراورد…

The post شارەزایەکی کەشناسی: ئاماژەکان دڵخۆشکەرن و ئاستی دابارین زیاددەکات appeared first on Esta Media Network.