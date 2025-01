2025-01-08 23:00:56 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە سەرەتای ساڵی 2025ەوە خشتەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم بەشێوەی ئەلیكترۆنی ئامادەدەكرێت. بەپێی راگەیەندراوێكی حكومەتی هەرێم…

The post گۆڕانكاری لە خشتەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم دەكرێت appeared first on Esta Media Network.