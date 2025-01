2025-01-09 09:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێزەکانی سوریای دیموکرات رایگەیاند، ژمارەی کوژراوانی گرووپەکانی سەر بە تورکیا لە باکووری بەنداوی تشرین بۆ 63 چەکدار بەرزبووەوە.…

The post ئاماری رووبەڕووبوونەوەی دوێنێی بەنداوی تشرین بڵاوکرایەوە و 63 چەکدار کوژراون appeared first on Esta Media Network.