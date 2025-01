2025-01-09 11:27:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی کەشناسیی عێراق رایگەیاند، شەپۆلێکی بارانبارین لە ئێوارەی هەینیەوە دەستپێدەکات و تاوەکو رۆژی یەکشەممە بەردەوامدەبێت. دەستەکە ئاماژەی بەوەکردووە،…

