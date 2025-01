2025-01-09 12:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی ئەوەی ناوەكانیان رانەگەیەندراوە، 500 كاندیدكراوی دامەزراندنی هەڵەبجە گردبوونەوە. نوێنەری کاندیدکراوان لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا لە هەڵەبجە رایگەیاند، “نزیکەی…

The post دەرچووانی دانەمەزراو لە هەڵەبجە گردبوونەوە appeared first on Esta Media Network.