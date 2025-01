2025-01-09 15:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی کۆمەڵەی کورتەباڵاکانی کوردستان، رایگەیاند، “عەممار حەکیم بەڵێنیدا کار بۆ هاوتاکردنی مووچەکانمان لەگەڵ عێراق بکات”. عومەر جەبار، سەرۆکی…

