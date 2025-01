2025-01-09 16:15:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چین رکابەرایەتییەکی توندی ئەمریکا دەکات و دەیەوێت دەست بەسەر تەکنەلۆژیای جیهاندا بگرێت، پلانێکی توند و تۆڵی داناوە و…

The post چین دەیەوێت لە تەکنەلۆژیدا ئەمریکا تێپەڕێنێت appeared first on Esta Media Network.