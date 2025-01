2025-01-09 18:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا دوو كرێكار لە كاتی پاككردنەوەی ئاوەڕۆدا لە كەركوك گیانیان لەدەستدا. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە…

