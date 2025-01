2025-01-09 20:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق، بە مەبەستی بەشداریکردن لە دیدارێکی نیودەوڵەتی دەربارەی “مافەکانی منداڵ” سەردانی ڤاتیکان دەکات. میدیا…

