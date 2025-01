2025-01-09 20:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارنامەی دانیشتنەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاوکرایەوە، یەکێک لە تەوەرەکانیش دەربارەی پرسی جینۆسایدکردنی ئێزیدییەکانە. بڕیارە رۆژی دووشەممەی داهاتوو، دانیشتنی…

The post جینۆسایدی ئێزیدییەکان بەشێکی دانیشتنەکەی ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت appeared first on Esta Media Network.