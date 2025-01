2025-01-10 00:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، پێشنیازكراوە تەمەنی خانەنشینبوونی فەرمانبەران لە كەرتی گشتی لە 60 ساڵەوە…

The post گۆڕانكاری لە تەمەنی خانەنشینیدا دەكرێت appeared first on Esta Media Network.