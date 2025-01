2025-01-10 10:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

داهاتی یەکەم هەفتەی سلێمانی لەدوای تەواوبوونی پشووەکانی سەری ساڵ، لە رۆژی 4-1-2025 تا 10-1-2025، بڕی 5 ملیار و…

