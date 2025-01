2025-01-10 11:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جەنەڕاڵ مەزڵوم عەبدی، فەرمانەی هەسەدە رایگەیاند، جارێکی دیکە جەخت لەوە دەکەمەوە کە هەموو ئەو هێزانەی بەشدارن لە مەلەفی…

The post مەزڵوم عەبدی: پێویستە هەموو هێزە سیاسییەکانی سوریا رێگربن لەو هێرشانەی دەکرێنە سەرمان appeared first on Esta Media Network.