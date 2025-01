2025-01-10 15:45:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئینگلتەرا باشترین راهێنەری مانگی رابردووی پرێمەرلیگی دەستنیشانكرد. مانگی رابردوو ئارنە سڵۆت راهێنەری لیڤەرپوول خەڵاتی باشترین راهێنەری مانگی یازدەی پرێمەرلیگی بردەوە. هەریەك لە راهێنەران نونۆ سانتۆ راهێنەری نۆتینگهام، ئاندۆنی ئیراولا راهێنەری بۆرنمس، ئارنە سلۆت راهینەری لیڤەرپوول و ئێدی هاو راهێنەری نیوكاسڵ پاڵێوراوی بردنەوەی خەڵاتەكە بوون. Five wins in December, and a …