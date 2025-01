2025-01-10 17:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەیەک چالاکوان لە سلێمانی رایانگەیاند، “گرێبەستەکەی وەزارەتی تەندروستی نایاساییە و لەگەڵ کۆمپانیایەکی وەهمیدا ئەنجامیداوە”. ژمارەیەک چالاکوانی مەدەنی لە…

