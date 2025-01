2025-01-10 19:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، ” لەسەر پرسی مووچە ئەنجومەنی وەزیران کۆبوونەوەی نائاسایی ئەنجامدەدات”. پێشەوا هەورامانی، وتەبێژی حکومەتی…

