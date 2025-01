2025-01-11 00:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیاکانی ئەمریکا بڵاویانکردەوە، بەهۆی سێ ئاگری ئەمڕۆ لە لۆس ئەنجلۆس 10 کەس گیانیان لەدەستدا. رۆژنامەی نیویۆرک پۆست بڵاویکردەوە،…

