2025-01-11 13:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەی خۆسەری دیموکراتیکی باکوور و رۆژهەڵاتی سوریا داوایاکی ئاڕاستەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بۆ راگرتنی ئۆپەڕاسیۆنە سەربازییەکان لە دەوروبەری…

The post داوایەکی بەپەلە لە ئیدارەی خۆسەرەوە بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی appeared first on Esta Media Network.