2025-01-11 15:27:05 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – لازیۆ لە گواستنەوەی ئاریۆن ئیبراهیمۆڤیچ یاریزانی لاوی بایرن میونشن نزیکە. فابریزیۆ رۆمانۆ رۆژنامەنووسی ئیتاڵی ئاشکرایکردووە، لازیۆ لە گواستنەوەی ئاریۆن ئیبراهیمۆڤیچ یاریزانی لاوی بایرن میونشن نزیکە، ئەو یاریزانە لاوە بە خواستن پەیوەندی بە ریزەکانی یانە ئیتاڵییەکە دەکات، بەندێکی ئارەزوومەندان بۆ کڕینەوەی یاریزانەکە لە گرێبەستەکەی دەبێت. ?? Lazio are closing in on deal to sign …