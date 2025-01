2025-01-11 18:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پێشەوا هەورامانی وتەبێژی حکومەتی هەرێم رایگەیاند، لە کۆبوونەوەی نائاسایی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیراندا جەختکراوەتەوە، نابێت لە ساڵی نوێدا کێشە…

