2025-01-11 19:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، لە كۆبوونەوەی ئەمڕۆی نێوان وەزیری دارایی و ئەندامانی لیژنەی دارایی،…

The post د. جەمال كۆچەر: تەیف سامی وتی مووچەی 12 مانگم بۆ هەرێم ناردووە appeared first on Esta Media Network.