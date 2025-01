2025-01-12 00:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی خولی پێشووی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، حكومەتی عێراق پارەی 12 مانگی بۆ مووچە ناردووە…

