2025-01-12 13:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی چین لە عێراق دەربارەی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ عێراقدا رایگەیاند، قەبارەی بازرگانیمان 50 ملیار دۆلاربووە. سوێی ویی، باڵیۆزی وڵاتی…

