2025-01-12 14:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری ئاماری هەولێر رایگەیاند، پارەی بژمێرەکان گەیشتووە و بەم زووانە دابەشدەکرێت. د. دڵزار حەمەساڵح بەڕێوەبەری ئاماری هەولێر بە…

The post پارەی بژمێرەکانی سەرژمێری دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.