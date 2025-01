2025-01-12 14:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئێوارەی ئەمڕۆ بە بەشداریی بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت لە بەغداد کۆببێتەوە.…

