2025-01-12 15:21:02 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێزەکانی سوریای دیموکرات (هەسەدە) لە نوێترین پەیامیدا رایگەیاند “هێزەکانمان توانیویانە وەڵامێکی بەهێزی گرووپە چەکدارەکان بدەنەوە”. هێزەکانی سوریای دیموکرات…

