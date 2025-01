2025-01-12 15:21:02 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هۆبەی کۆنترۆڵکردنی نەخۆشییە گوازراوەکان لە تەندروستیی سلێمانی پەیوەست بە گەستنی مرۆڤ لەلایەن ئاژەڵەوە رایگەیاند، “شۆردنی برین ژیانی مرۆڤ…

The post ئەگەر لەلایەن هەر ئاژەڵێکەوە گەسترایت چی دەکەیت؟ appeared first on Esta Media Network.