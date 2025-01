2025-01-12 16:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی لە دیداری كونسوڵی گشتیی ئەڵمانیا رایدەگەیەنێت، دەبێت لە سوریای نوێدا مافی هەموولایەک بەتایبەت گەلی کورد پارێزراوبێت…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: دەبێت لە سوریای نوێدا مافی گەلی کورد پارێزراوبێت appeared first on Esta Media Network.