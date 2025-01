2025-01-13 09:40:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خاوەنی كارگەیەك دەستگیركرا و زۆر كەسیش لە تۆڕە كۆمەڵایەتییەكاندا خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی، بەهۆی ئاشكرابوونی ئەو ساختەكارییەی لەماوەی رابردوودا…

