2025-01-13 15:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک بڕیاریدا سبەینێ بۆ کاکەییەکان پشووبێت. بەپێی نووسراوێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوکدا کە واژۆی محەمەد حافز، سەرۆکی…

