2025-01-13 15:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ماوەی حەوت رۆژە ئاگر بەشێك لە دارستانەكانی كالیفۆرنیا گرتووەتەوە و شارەزایەكی بواری ژینگە دەڵێت، وشكەساڵی سەرچاوەی رووداوەكەیە و…

The post خالید سلێمان: ئاگركەوتنەوە بووە بە یەكێك لە دەرئەنجامە راستەوخۆكانی گۆڕانكارییەكانی ئاووهەوا appeared first on Esta Media Network.