2025-01-13 15:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق رایگەیاند، دابەشکردنی یەکەم بەشە ئاردی ئەمساڵ دەستپێدەکات. ئەسیر داود غرێری، وەزیری بازرگانیی عێراق رایگەیاند، لە…

The post یەکەم بەشە ئاردی ئەمساڵ دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.