2025-01-13 16:45:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە قەزای کفری، ئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگر و ماتۆڕسکیلێک پێکیاندادا و لە ئەنجامدا ماتۆڕسوارەکە برینداربوو. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان لە راگەیەندراوێکدا…

The post لە رووداوێکی هاتوچۆدا ماتۆڕسوارێک برینداربوو appeared first on Esta Media Network.