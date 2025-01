2025-01-13 16:45:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی رایدەگەیەنێت، كاری لەپێشینەمان چارەسەركردنی كێشەی مووچەخۆرانی هەرێم و پێكهێنانی حكومەتێكی خزمەتگوزار و دادپەروەرە. بافڵ جەلال تاڵەبانی،…

