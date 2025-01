2025-01-13 16:45:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێم بڵاویکردەوە، لە ئایندەیەکی نزیکدا گەشتی عومرە بۆ سەرجەم مامۆستایانی ئاینی رێکدەخرێت. بەڕێوەبەرایەتیی حەج…

