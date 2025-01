2025-01-13 18:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە قەزای کفری، ئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگر و ماتۆڕسکیلێک پێکیاندادا و بەهۆی سەختی برینەکەیەوە ماتۆڕسوارەکە گیانیلەدەستدا. ئەمڕۆ دووشەممە، بەڕێوەبەرایەتیی هاتووچۆی…

The post برینداری ڕووداوە هاتووچۆکەی کفری گیانی لەدەستدا appeared first on Esta Media Network.