2025-01-13 18:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم پڕۆژەیەک بە ناونیشانی “ئی- هەڵسەنگاندن” لە وەرزی دووەمی خوێندنەوە جێبەجێدەکات. وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند،…

