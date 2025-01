2025-01-13 21:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، ئەو نەوتەی حكومەتی عێراق بۆ هەرێمی كوردستانی دابینكردووە چاوەڕواندەكرێت لە چەند رۆژی داهاتوودا…

The post چرۆ حەمە شەریف: یەك بەرمیل نەوت بە نرخی 50 هەزار دینار بە هاوڵاتییان دەدرێت appeared first on Esta Media Network.