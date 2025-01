2025-01-13 21:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، لە ساڵی رابردوودا هیچ كات تەواوی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم نەنێردراوە و هەرێم لە…

The post رێباز حەملان: هەرێم لە داهاتی ناوخۆ كورتهێنانی مووچەی پڕكردووەتەوە appeared first on Esta Media Network.