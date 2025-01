2025-01-13 21:18:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – یانەی مانچێستەر سیتی ئینگلیزی دووەم گرێبەستی لە گواستنەوەكانی زستانەدا یەكلاییكردەوە. پێشتر مانچێستەر سیتی گواستنەوەی عەبدولقادر خوسانۆڤ، بەرگریکاری تەمەن 20 ساڵانی ئوزباکستانی بۆ ریزەكانی یانەكەی یەكلاییكردەوە. ?⏳ Today, new negotiations regarding a transfer of Omar #Marmoush took place between Man City’s Txiki Begiristain and Eintracht Frankfurt. Both clubs are not far apart.#MCFC believe the …