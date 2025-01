2025-01-13 22:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێم دەربارەی پڕۆسەی پێدانی گەنم بە سایلۆکان، ئاگادارییەک ئاراستەی جووتیاران دەکات. وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێم، ئاگادارییەکی ئاراستەی…

The post وەزارەتی کشتوکاڵ جووتیاران ئاگاداردەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.