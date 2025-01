2025-01-14 00:09:06 - سەرچاوە: یاریگا

‎یاریگا – كریستیانۆ رۆناڵدۆ، ئەستێرەی پۆرتوگالی یانەی نەسڕی سعوودی گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەكەی نوێ دەكاتەوە. كریستیانۆ رۆناڵدۆ لە گواستنەوەكانی ساڵی 2022 بە گرێبەستێكی ئازاد لە ریزەكانی مانچێستەر یونایتدەوە پەیوەندی بە نەسڕی سعوودیەوە كرد. گرێبەستەكەی دۆن لەگەڵ نەسڕ لە هاوینی ئەمساڵدا بەسەردەچێت. ?? Cristiano Ronaldo will renew his contract with Al-Nassr until June 2026 and earn an …