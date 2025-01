2025-01-14 00:10:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەواف سەلام دادوەر و سیاسەتمەداری لوبنانی، بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی وڵاتەکە دەستنیشانکرا. میدیا عەرەبییەکان بڵاویانکردەوە، بە فەرمی “نەواف…

The post دادوەرێک دەبێتە سەرۆکوەزیرانی نوێی لوبنان appeared first on Esta Media Network.