2025-01-14 00:10:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. فازڵ نەبی بریكاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، بۆ ئەوەی لە 2025 كێشەی مووچە دروستنەبێتەوە پێویستە وەفدێكی…

The post د. فازڵ نەبی: بۆ ئەوەی لە 2025 دووچاری كێشەی مووچە نەبین پێویستە وەفدێك بچێتە بەغداد appeared first on Esta Media Network.