2025-01-14 10:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی بڵاویکردەوە، لەسەر سكاڵای دوو هاوڵاتی و لە لایەن مەفرەزەكانی نەهێشتنی تاوانەوە دوو تۆمەتبار لەسەر…

The post پۆلیسی سلێمانی: بە تۆمەتی دزینی پارە و ئاڵتوون دوو تۆمەتبار دەستگیرکران appeared first on Esta Media Network.