2025-01-14 10:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. نەرمین مەعروف ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، ئەو پارەیەی عێراق بۆ مووچەی هەرێم ناردوویەتی…

