2025-01-14 11:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرەبەیانی ئەمڕۆ محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق گەیشتە لەندەنی پایتەختی بەریتانیان و بڕیارە ئەمڕۆ لەگەڵ کیر ستارمر…

