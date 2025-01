2025-01-14 14:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی تێوەگلانی لە چەند دۆسیەیەکەوە مورتەزا ئیبراهیمی پارێزگاری زیقار لە پۆستەکەی دوورخرایەوە. ئەمڕۆ سێشەممە ئەنجومەنی پارێزگای زیقار کۆبووەوە…

The post پارێزگارێکی عێراق لە پۆستەکەی دوورخرایەوە appeared first on Esta Media Network.