2025-01-14 15:05:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەسەدە لە نوێترین ئاماری روبەرووبوونەوەی هێزەکانی لەگەڵ گروپە چەکدارەکاندا رایگەیاند “23 چەکدار کوژران و پێنج ئۆتۆمبێلی زرێپۆش تێکشکێندرا”.…

